İspanya Nüfusu Göçmenler Nedeniyle 49,3 Milyona Yükseldi

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre ülke nüfusu göçmen sayılarındaki artış nedeniyle 49,3 milyona çıktı.

INE, 1 Temmuz itibarıyla İspanya'da nüfusun 49 milyon 315 bin 949 olduğunu açıkladı.

İstatistik kurumunun verilerine göre ülkede nüfusun artması, son yıllarda olduğu gibi bir kez daha göçmenler nedeniyle oldu.

Geçen yıla oranla göçmen sayısında 650 bin artış olduğunu belirten INE, buna rağmen İspanyol vatandaşlığına geçen göçmenlerin sayısının artmasından dolayı ülke nüfusunda göçmenlerin oranının yüzde 14,3'e gerilediği bilgisini verdi.

İspanya'da 2005 yılında 43 milyon 296 bin 335 olan nüfus son 20 yılda yüzde 13,9 artarken, bunda tek etken göçmenler oldu.

Ülkede göçmenlerin en çok yaşadığı bölgeler Endülüs (8,6 milyon), Katalonya (8,1 milyon) ve Madrid (7,1 milyon) olarak sıralanıyor.