İspanya 500 bin belgesiz göçmene oturma izni veriyor

İspanya'da hükümet, belgesiz göçmenlere hızlandırılmış oturma izni vermeye hazırlanıyor. Yaklaşık 500 bin göçmeni ilgilendiren kararnamenin önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi planlanıyor.İspanya hükümeti, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan yüz binlerce göçmenin statüsünü bir kararnameyle yasallaştırmaya hazırlanıyor. Salı günü tanıtılan taslak, sosyalist koalisyonun göçmenlerin iş gücüne entegrasyonunu hızlandırmayı hedefleyen reform paketinin temelini oluşturuyor.

İspanya Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, düzenlemenin "insan hakları ve entegrasyona dayalı, ekonomik büyüme ve toplumsal entegrasyonla uyumlu bir göç modeli" sunduğunu belirtti. Saiz, ekonomistlerin İspanya'daki güçlü büyüme ve düşen işsizlik oranlarında göçmen kabulündeki açıklığın önemli rol oynadığını vurguladıklarını aktardı.

500 bin göçmen yararlanacak

Hükümetin tahminlerine göre çoğunluğu Latin Amerika kökenli olmak üzere yaklaşık 500 bin kişi düzenlemeden yararlanabilecek. Buna göre, 2025 yılı sonunda en az beş aydır ülkede yaşayan ve sabıka kaydı bulunmayan göçmenler hızlandırılmış prosedürle oturum izni başvurusu yapabilecek.

Yetişkinlere verilecek izin bir yıl, çocuklara verilecek izin ise beş yıl geçerli olacak ve uzatılabilecek. On yılın ardından vatandaşlık başvurusu mümkün olacak. Latin Amerikalılar için bu süre daha kısa tutuluyor.

Kararnamenin niteliği gereği hükümet, düzenlemeyi Parlamento onayı olmadan birkaç hafta içinde yürürlüğe koyabilecek. Mecliste daha önce bir vatandaş girişimiyle sunulan benzer bir teklif muhalefet tarafından engellenmişti.

Muhalefet göç kararnamesine tepkili

Ana muhalefetteki Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo, hükümetin planına karşı çıkacağını açıkladı. Feijoo, partisinin gelecek yıl yapılacak seçimleri kazanması halinde mevcut göç politikasını geri çevireceğini söyledi.

Düşünce kuruluşu Funcas'ın verilerine göre İspanya'da geçen yılın başında 840 bin civarında belgesiz göçmen bulunuyordu. Bu sayı sekiz yıl önce yaklaşık 100 bin olarak kaydedilmişti.

Reuters / TY,ET