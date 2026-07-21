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Albüm: Madrid'de Yaklaşık 2 Milyon Kişi İspanya'nın Dünya Kupası Zaferini Kutladı

Albüm: Madrid'de Yaklaşık 2 Milyon Kişi İspanya'nın Dünya Kupası Zaferini Kutladı
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İspanya Milli Futbol Takımı, ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid'de yaklaşık 2 milyon taraftarın katıldığı coşkulu bir törenle kutladı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu yapıp Plaza de Cibeles'te taraftarlarla buluştu.

MADRİD, 21 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Milli Futbol Takımı pazartesi günü ikinci Dünya Kupası zaferini yaklaşık 2 milyon taraftarın katıldığı coşkulu bir törenle kutladı.

Başkent Madrid'de üstü açık otobüsle şehir turu yapan futbolcular, daha sonra kentin simge noktalarından Plaza de Cibeles Meydanı'nda taraftarlarla buluştu.

Kaynak: Xinhua
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