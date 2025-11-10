Haberler

İspanya'da Kuş Gribi Krizi: 2 Milyondan Fazla Kümes Hayvanı İtlaf Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya, artan kuş gribi vakaları nedeniyle 1199 belediyede kümes hayvancılığı yapan çiftlikleri kapatarak sıkı önlemler almaya başladı. Tarım Bakanlığı, yüksek riskli bölgelerde yasaklar getirirken, sektör temsilcileri durumu ele aldı.

İspanya'da artan kuş gribi vakaları yüzünden son aylarda 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi.

Kuş gribine karşı alarma geçen ülkede Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığının aldığı kararla riskli bölge ilan edilen 1199 belediyede bugünden itibaren kümes hayvancılığı yapan çiftliklerin kapatıldığı bildirildi.

Bakanlık, kuş gribi vakalarındaki artış ve göçmen kuşların hareketi sebebiyle koruyucu önlemlerin uygulamaya girdiğini, yüksek riskli bölgelerde kümes hayvanlarının açık alanda yetiştirilmesi, hayvan toplama merkezlerinde kümes hayvanlarının veya kuş türlerinin bulundurulmaması gibi bazı yasakların getirildiğini duyurdu.

Özellikle yabani kuşlarla teması önlemek için tasarlanmış kümes hayvanı çiftliklerinde sıkı biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması, gözetimin güçlendirilmesi ve şüpheli hastalık vakalarının mümkün olan en kısa sürede bildirilmesi talep edildi.

İspanya Yumurta Üreticileri Birliği (Aseprhu) Direktörü Mar Fernandez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuş gribi krizinden yumurta sektörünün oldukça etkilendiğini, 2 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edildiğini söyledi.

İspanyol Mesleklerarası Kümes Hayvanı Eti Derneği (Avianza) Genel Sekreteri Jordi Montfort da "Sektör, tüketicilere, çiftçilere, şirketlere ve kamu kurumlarına karşı dayanışma ve bağlılıkla mevcut kuş gribi krizine karşılık veriyor. Kümes hayvanı eti sektörü, en yüksek biyogüvenlik ve kontrol önlemleriyle üretim yapmasından krizden daha az etkilendi." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.