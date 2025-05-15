İspanya'da Futbol Maçı Öncesi Kalabalığa Araç Daldı: 13 Yaralı

İspanya'da Futbol Maçı Öncesi Kalabalığa Araç Daldı: 13 Yaralı
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Barcelona ile Espanyol futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü, stat dışındaki taraftarların arasına daldı ve 13 kişi yaralandı. Olay, sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

- İspanya'da bir kişi aracıyla taraftarların arasına daldı: 13 yaralı

BARSELONA - İspanya'da Barselona ile Espanyol futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü, aracıyla stat dışındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 13 kişi yaralandı.

İspanya'nın Barselona kentinde Espanyol ile Barselona futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Espanyol stadyumunun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı. Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Görüntülerde, aracın kalabalığın arasında kaldığı ve taraftarlar tarafından fırlatılan çeşitli nesneler ile hasar aldığı görüldü. Sürücünün daha sonra aniden hızlanarak kalabalığın arasına dalması da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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