İSO Başkanı Bahçıvan, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bahçıvan'a teşekkür etti.

Ziyarette kente katkı sağlayacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.