İSMMMO Olağan Genel Kurulu: Erol Demirel Aday

(İSTANBUL) - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), 15 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem için başkanını seçecek. Yeniden aday gösterilen İSMMMO Başkanı Erol Demirel, "Bir taraftan hak mücadelesi sürecek diğer taraftan dijital dönüşümde en önde yer alacağız" dedi.

İstanbul'da 50 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en büyük akademik meslek odalarından olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) 26. Olağan Seçimli Genel Kurulu, 14-15 Haziran günlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

İSMMMO Başkanı Erol Demirel, İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (İÇDMB) tarafından yeniden aday gösterildi.

Mesleki yetkinlikleri geliştirmeye önem vermeye devam edeceklerini söyleyen Erol Demirel, dünyadaki dijital dönüşümü fırsata çevirmek için planlamalar yaptıklarını belirtti. Erol Demirel, "Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve büyük veri gibi teknolojiler yalnızca iş süreçlerimizi değil, iş tanımımızı ve mesleğimizin doğasını kökten değiştiriyor. Bir taraftan ilgili kurumlar nezdinde meslek mensuplarımızın haklarının mücadelesini sürdürürken; bir taraftan da meslektaşlarımızın yeni uzmanlıklar kazanması, teknolojiyi verimli kullanması, analitik düşünme, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için güçlü bir yapı için hazırız. Bu süreçte meslektaşlarımıza rehberlik edeceğiz" dedi.

"Taleplerimizin takipçisiyiz"

Demirel, "Takip ettiğimiz ve mücadelesini sürdüreceğimiz taleplerimiz arasında beyanname verme sürelerinin resmi ve idari tatil izin süreleri kadar otomatik olarak uzatılması, mevzuatın sadeleştirilmesi, meslek mensuplarımıza arabuluculuk yetkisi verilmesi, kamuya ait işletmelerde mali müşavir istihdamı, belirli bir kıdeme ulaşan meslek mensuplarına yeşil pasaport verilmesi, yaşanabilir bir mali tatil yer almaktadır" ifadesini kullandı.

"Toplumsal adaletin savuncusuyuz"

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Demirel, "İnsanca bir yaşam, adaletli bir sistem ve demokratik değerler uğruna bugüne dek her zaman sesimizi yükselttik. Hakkın, emeğin ve toplumsal adaletin savunucusu olduk. Ekonomik kriz karşısında ayakta kalmaya çalışan, artan iş yüküyle boğuşan, hukuki sorumlulukları sürekli genişleyen ancak hak ettiği değeri göremeyen meslektaşlarımızın haklarını meydanlarla savunduk. Mesleki talep ve haklarımız için ses yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.