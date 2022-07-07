GAZİANTEP - İslahiye'de kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan pazarlarda kurbanlık satışları başladı. Beyler Mahallesi Barazi Caddesinde kurulan kurbanlık pazarında üreticiler yerini alarak satışa başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri pazarda da denetimlerine de devam ediyor. Denetimde ekipler, kurban olacak hayvanın özelliklerini vatandaşa anlattı. Broşür de dağıtan ekipler, ilçe girişinde hayvan kontrolünü yaparak izinsiz hayvan girişlerine de izin vermedi. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Güncel Haberler

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