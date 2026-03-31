Haberler

İslahiye Koruma Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı

İslahiye Koruma Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun 2026 yılına ilişkin ilk toplantısı, çeşitli kamu ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları görüşüldü.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunun 2026 yılına ilişkin ilk toplantısı, İslahiye Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Toy, Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, Denetimli Serbestlik Müdürü Gökhan Nacar, Baro Temsilcisi Osman Gazi, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Mihmet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melek Karadaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mesut Kamacı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Göğebakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Fatmanur Gümüş ile Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, Koruma Kurulunun gündem maddeleri görüşüldü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumunun 2025 yılı faaliyetleri değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar

İnsan insana bunu yapar mı? A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar