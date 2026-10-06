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İslahiye'de 60 bin ton üzüm rekoltesi sonrası pekmez üretimi başladı

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İslahiye'de bağ bozumu sonrası üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülmeye başlandı. 15 mahallede 60 bin ton rekolte elde edilirken Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan bölgede yaklaşık 8 ton pekmez üretildiğini belirtti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bağ bozumu döneminin tamamlanmasının ardından üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülmeye başlandı.

Amanos Dağları'nın eteklerindeki Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri başta olmak üzere 15 mahallede yaklaşık 47 bin dekarda yetiştirilen "Antep karası", "Hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" cinsi üzümlerin hasadı tamamlandı.

60 bin ton rekolte elde edilen üzümlerin bir bölümü sofralık olarak iç ve dış piyasaya gönderilirken, kalan üzümlerin önemli kısmı da pekmez yapımında değerlendiriliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere, ilçede üzüm üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Üzüm hasadının ardından pekmez yapımının başladığını belirten Erdoğan, bölgede yaklaşık 8 ton pekmez üretildiğini ifade etti.

Erdoğan, yaklaşık 8 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez üretildiği bilgisini vererek, pekmez yapımının özellikle aileler açısından önemli bir gelir kalemi oluşturduğunu da kaydetti.

Geleneksel yöntemle kazanlarda kaynatılıyor

İlçede üzüm pekmezi hazırlamak isteyen aileler, topladıkları üzümleri yıkayıp ezerek suyunu çıkarıyor. Üzüm suyu, evlerin bahçelerinde kurulan büyük kazanlarda uzun süre kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinden pekmez üreticisi 76 yaşındaki Ali Saydan da pekmez yapımının yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.

Genellikle "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzümlerinden pekmez yaptıklarını anlatan Saydan, "Üzümleri topluyoruz, eziyoruz ve suyunu çıkarıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Yaklaşık 8-10 saat süren işlemin ardından pekmezimiz hazır oluyor." dedi.

Kaynak: AA
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