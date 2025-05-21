İŞKUR Yılın İlk Dört Ayında 25 Bin 839 Kişiye İş Desteği Sağladı

İŞKUR Yılın İlk Dört Ayında 25 Bin 839 Kişiye İş Desteği Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), aktif işgücü programları kapsamında bu yılın ilk dört ayında 25 bin 839 kişiye mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları ile kariyer desteği sağladı. Kadınlar, gençler ve engellilerin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Aktif İşgücü Programları kapsamında yürüttüğü mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile bu yılın ilk dört ayında 25 bin 839 kişiye iş ve kariyer yolunda destek verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yılın ilk dört ayında Aktif İşgücü Programları kapsamında 4 bin 702 mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenlendi.

Bireylerin istihdama katılmasına katkı sağlaması, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşmasını kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen programlarla 25 bin 839 kişiye iş ve kariyer yolunda destek verildi.

4 bin 514 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendi

İşbaşı eğitim programları ile kuruma kayıtlı işsizlerin, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmeleri veya mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişilerin iş tecrübesi kazandığı, işverenler ise ihtiyaç duydukları iş gücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuştuğu 4 bin 514 işbaşı eğitim programından 21 bin 326 kişi yararlandı.

İş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin bilgi, beceri ve mesleki niteliklerinin artırılarak iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla düzenlenen 188 mesleki eğitim kursundan da 4 bin 513 kişi faydalandı.

Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla "metal mamuller montaj işçisi", "dokuma konfeksiyon makineci" ve "plastik mamuller işçisi" mesleklerinde oldu.

Aktif İşgücü Programlarına, bu dönem içerisinde kadınlar erkeklerden daha fazla ilgi gösterdi.

İşbaşı Eğitim Programlarından yararlananların yüzde 54,4'ünü ve mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 56,8'ini kadınlar oluşturdu.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

34. dakikadaki skoru görünce çıldırdı
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.