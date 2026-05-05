Bakan Işıkhan: İŞKUR uygulamamızda 250 milyon 'nitelikli iş araması' gerçekleştirildi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kasım 2024'te geliştirdiğimiz İŞKUR Mobil uygulamamızı 8,5 milyon vatandaşımız ve gencimiz telefonlarına yüklemiştir. Son bir yılda, uygulamamız üzerinden 250 milyon kez 'nitelikli iş' araması gerçekleştirilmiştir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Dijital Meslekleri Zirvesi'ne katıldı. Programda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, özel sektör ve kamu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci yer aldı. Bakan Işıkhan, teknolojinin dünyayı baş döndürücü bir hızla dönüştürdüğünü belirterek, "Bu dönüşümün doğrudan etkilediği alanların başında ise hiç kuşkusuz çalışma hayatı gelmektedir. Bir taraftan kurumsal hizmetlerimizin dijital sistemlerle entegrasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da iş gücü piyasasını bu sürece hazırlıyoruz. Gençlerimizin, geleceğin dijital meslekleri hususunda donanım ve tecrübe kazanmasını sağlıyoruz" dedi.

'8,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ YÜKLEDİ'

Işıkhan, tamamı yerli olan 893 uygulama ile vatandaşlara hızlı, güvenli ve erişilebilir hizmet sunduklarını belirterek, "2025 yılı boyunca, 1 milyar 600 milyon kez tıklanma sayısına ulaşmış 234 uygulamamız bulunuyor. Kasım 2024'te geliştirdiğimiz İŞKUR Mobil uygulamamızı 8,5 milyon vatandaşımız ve gencimiz telefonlarına yüklemiştir. Son bir yılda, uygulamamız üzerinden 250 milyon kez 'nitelikli iş' araması gerçekleştirilmiştir. Bu muazzam trafik, yaklaşık 1,5 milyon iş başvurusuna dönüşerek istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ, DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE HİÇ KİMSENİN GERİDE KALMAMASI'

Dijital dönüşümü sadece ekonomik değil, sosyal boyutlarıyla da ele aldıklarını kaydeden Bakan Işıkhan, 'adil geçiş' yaklaşımının önemine dikkat çekerek, "Amacımız; dönüşüm sürecinde hiç kimsenin geride kalmaması, herkesin yeni fırsatlara erişebilmesidir. Bilgi edinme ve eğitim, sadece istihdam edilirken ihtiyaç duyulan bir araç değil, hayat boyu devam eden bir yaşam biçimidir. Bu sebeple, mesleki eğitim programlarından, mesleki yeterlilik standartlarının hazırlanmasına kadar istihdam sürecinin her adımında dijital gerçekliğe uygun adımlar atıyoruz. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve istihdam politikalarını birlikte değerlendirdiğimiz bütüncül bir yaklaşımı, bu süreçte daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ İMKANI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Teknolojinin insanı köleleştirdiği yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Işıkhan, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz tam tersine teknolojiyi, milletin hizmetkarı kılmayı hedefliyoruz. Teknolojinin milleti değil, milletin teknolojiyi yönetmesi ve yönlendirmesini savunuyoruz. Hedefimiz, teknolojiyi milletimizin refahına, üretimine ve geleceğine hizmet eden bir unsur haline getirmektir. İnanıyorum ki yakın bir gelecekte bu devasa dijital ekosistemin mimarları bizzat sizler, gençlerimiz olacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler, geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmanıza yardımcı olacak her türlü imkanı sizlere sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" diye belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı