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İŞKUR, 4 Ayda 437 Bin Kişiyi İşe Yerleştirdi

İŞKUR, 4 Ayda 437 Bin Kişiyi İşe Yerleştirdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yılın ilk 4 ayında 437 bin 291 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, 743 bin 951 açık iş tespit edildiği vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun ( İşkur ) yılın ilk 4 ayında 437 bin 291 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdikleri uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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