Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İskoçya İşçi Partisi lideri Marra, İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskoçya İşçi Partisinin yeni lideri Michael Marra, İngiltere'nin AB'ye yeniden üye olması gerektiğini belirterek partisinin bunun için çalışacağını söyledi. Marra, bunun uzun vadeli bir hedef olduğunu ve İskoçya'nın değişime öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

İskoçya İşçi Partisinin yeni lideri Michael Marra, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) tersine çevrilmesi ve ülkenin AB'ye yeniden üye olması gerektiğini ifade etti.

İskoç gazetesi "The National"da yer alan habere göre Marra, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Edinburgh Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasının hem İskoçya'nın hem de İngiltere'nin çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Marra, " İngiltere, Avrupa Birliği'ne yeniden katılmalı ve İskoçya İşçi Partisi bunun gerçekleşmesi için çalışacak." ifadesini kullandı.

AB'ye yeniden üyeliğin kısa sürede gerçekleşmeyeceğinin farkında olduğunu belirten Marra, bunun İngiltere için uzun vadeli bir hedef olarak belirlenmesi ve İskoçya'nın bu değişime öncülük etmesi gerektiğini savundu.

Marra, konuyla ilgili İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a mektup yazdığını ve AB'ye yeniden üyeliğin İşçi Partisinin bir sonraki seçim beyannamesine dahil edilmesi için destek vereceğini ifade etti.

Gelecek yıl iş dünyası, sendikalar, üniversiteler, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İskoçya'da bir zirve düzenleyeceğini belirten Marra, diğer siyasi partileri de bu toplantıya davet edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin AB üyeliğiyle ekonomik açıdan daha güçlü ve güvenli olacağını savunan Marra, AB ile ticari engellerin kaldırılmasının İskoç işletmelerinin büyümesine, yatırımların artmasına ve daha yüksek ücretli iş imkanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın, ülkesinin AB ile ilişkilerini yeniden şekillendirme çabaları kapsamında 20 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderleriyle görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet! Kendisinden 14 yaş küçüktü

Bir anlık öfke 2 hayat soldurdu! Biri hapiste, biri toprak altında
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi

17 eve ateş düştü! İşte patlamanın izleri
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! Gözaltılar var
Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Mahkeme gerekçesini açıkladı
Ünlü oyunculardan COP31'e destek! 'Bu tarihi bir gün'

Ünlü oyuncular dünyanın konuştuğu zirvede: Bu tarihi bir gün
Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

Ne yaptın sen Vlahovic? Başı büyük dertte

Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! 'Sürpriz olmaz' diyerek açıkladı11

Kulisler bu zam rakamıyla çalkalanıyor! "Sürpriz olmaz" diyerek...
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu

Cezaevinden mesaj gönderdi! Eski eşten Sarıgül'e sitem dolu sözler