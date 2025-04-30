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İskilip'te Üreticilere %70 Hibe Desteğiyle 140 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı

İskilip'te Üreticilere %70 Hibe Desteğiyle 140 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı
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İskilip'te düzenlenen törenle, 35 çiftçiye %70 hibe desteğiyle 140 bin çilek fidesi verildi. Kaymakam Ramazan Polat, İskilip'in çileğin başkenti haline geldiğini belirtti.

Çorum'un İskilip ilçesinde üreticilere yüzde 70 hibe desteğiyle 140 bin çilek fidesi dağıtıldı.

İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen proje kapsamında çilek fidesi dağıtım töreni gerçekleştirdi.

Proje çerçevesinde 35 çiftçiye, yüzde 70 hibe desteğiyle toplam 35 dekar alanda üretim yapmaları için 140 bin çilek fidesi ve malç naylonu teslim edildi.

Programda konuşan İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, coğrafi işaretli çileklerinin ilçeye ekonomik olarak önemli katkı sağladığını, İskilip'in çileğin başkenti haline geldiğini ifade etti.

Çileğin hem taze hem de kurutulmuş olarak değer gördüğünü belirten Polat, çiftçilere desteklerinin süreceğini söyleyerek, "DOKAP Başkanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, projede emeği geçen tüm çalışanlara ve çiftçilere teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Törene, Kaymakam Adayı Fatih Gürbüz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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