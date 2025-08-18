İskilip'te Küspe-Silaj Paketleme Makinesi Hizmete Açıldı

İskilip'te Küspe-Silaj Paketleme Makinesi Hizmete Açıldı
Çorum'un İskilip ilçesinde Ziraat Odası tarafından temin edilen küspe-silaj paketleme makinesi törenle hizmete girdi. Makinede ilk paketlemeyi İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaaslan gerçekleştirdi. Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, yeni makinenin tarım üreticilerine büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Çorum'un İskilip ilçesinde Ziraat Odasınca temin edilen küspe-silaj paketleme makinesi törenle hizmete açıldı.

Makinede ilk paketleme İskilip Kaymakam Ramazan Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaaslan tarafından gerçekleştirildi.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, yeni makinenin ilçe tarımı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Yeni makine ile tarım üreticilerine büyük kolaylık sağlayarak verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
