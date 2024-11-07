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İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Kaldırdı

İSKİ, Kabakoz Havzası'ndaki Kaçak Yapıları Kaldırdı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Şile'deki Kabakoz Havzası'nda 5 kaçak yapıyı yıktı. 12 kaçak yapı hakkında tebligat yapılırken, kaçak yapıların yıkımı ve su kaynaklarının korunması çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, Şile'deki Kabakoz Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan 5 zararlı yapıyı kaldırdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na göre tespit edilen 12 kaçak yapının kaldırılması için tebligat, yapı sahiplerine bildirildi.

Verilen süre içinde 7 yapı hak sahipleri tarafından kaldırılırken, 5 yapının yıkımı İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi.

Su kaynağına 300 metre mesafede bulunan alanlar "mutlak", 300 ila 1000 metre arası alan ise "kısa mesafe" olarak sınıflandırılıyor.

Bu alanlarda inşa edilen yapılar, öncelik sırasına göre yıkılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

Son 5 yılda bu yapılardan Avrupa Yakası'nda 771, Anadolu Yakası'nda 400 olmak üzere 1171'i kaldırıldı.

İSKİ'nin kaçak yapıların yıkımı ve su havzalarındaki kirliliğin önüne geçme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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