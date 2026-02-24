Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu
İskenderun'da ağır hasarlı bir binanın çökmesiyle bitişikteki alışveriş merkezinin duvarları yıkıldı ve içindeki eşyalarda hasar meydana geldi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak alışveriş merkezini kapattı.
BİTİŞİKTEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN DE DUVARLARI YIKILDI
İskenderun'da yıkım çalışması sırasında ağır hasarlı binanın çökmesi sonucu, bitişikteki alışveriş merkezi de hasar aldı. Duvarları ve vitrinleri yıkılan bina ile içindeki eşyalarda zarar meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, alışveriş merkezini de tedbir amaçlı kapattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı