İskenderun ilçesinde çocuklar portatif havuzda yüzme öğreniyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yüzme bilmeyen çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hizmete alınan portatif havuzda hem serinliyor hem de yüzme eğitimi alıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu bahçesinde hizmete açılan 20 metre uzunluğunda 10 metre genişliğe, 1,20 metre derinliğe sahip portatif yüzme havuzu, yaz tatilinde yüzme bilmeyen çocukları ağırlıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere, çocukların havuza ilgi gösterdiğini söyledi.

Çocukların yüzme öğrenerek keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Gündel, "Çocuklarımız hem yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de yüzme öğreniyor. Bütün çocuklarımızı yaz spor okullarımıza bekliyoruz" diye konuştu.