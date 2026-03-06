Oyuncak dükkanının deposu yandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oyuncak satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkıp, üst katlara yayılan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Savaş Mahallesi'nde bir binanın zemin katında oyuncak satışı yapılan iş yerinin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binadaki kişileri tahliye etti. Yangın, iş yerinin üst katlarına da yayıldı. İtfaiye, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı