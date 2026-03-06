Haberler

Oyuncak dükkanının deposu yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir oyuncak satış mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda, binada bulunan kişiler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oyuncak satışı yapılan iş yerinin deposunda çıkıp, üst katlara yayılan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Savaş Mahallesi'nde bir binanın zemin katında oyuncak satışı yapılan iş yerinin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binadaki kişileri tahliye etti. Yangın, iş yerinin üst katlarına da yayıldı. İtfaiye, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Messi'nin Beyaz Saray'da ağırlandığını gören herkes bu videoyu paylaşıyor

Messi'nin yaptığını görenler bunu paylaşıyor
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi