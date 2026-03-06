Hatay'da oyuncak dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir oyuncak dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Savaş Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ilk iki katındaki oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli