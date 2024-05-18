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İskenderun'da Müze Gemileri Ziyarete Açıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiler, yarın da aynı yerde 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi ve TCG Karpaz İskenderun'da iskeleye yanaştı.

Buraya demirleyen gemiler ziyarete açıldı.

Ziyaret için gelen vatandaşlara görevliler tarafından gemilerle ilgili bilgi verildi.

Daha sonra gezi teknesiyle İskenderun Körfezi'nde demirleyen TCG Gökova'ya götürülen ziyaretçiler, gemi hakkında görevlilerden bilgi aldı, fotoğraf çekildi.

Gemiler, yarın da aynı yerde 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun 19 Mayıs Gençlik Gökova Hatay Spor Turizm Güncel Haberler

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