İskenderun ilçesinde motosiklet tamirhaneleri denetlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, motosiklet tamirhanelerine yönelik denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet tamiri yapılan 5 işletmeyi denetledi.

Denetimlerde 2 iş yerinin ruhsatının, 1 tamirhanenin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.

İş yerlerine eksikliklerden dolayı idari işlem uygulayan ekipler, 17 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Şüpheli 2 kişinin üst aramasında ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.