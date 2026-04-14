Haberler

İskenderun ilçesinde motosiklet tamirhaneleri denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis, motosiklet tamirhanelerinde denetim gerçekleştirerek ruhsat ve vergi levhası eksikliği tespit etti. İki iş yerine idari işlem yapılırken, şüpheli iki kişide 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet tamiri yapılan 5 işletmeyi denetledi.

Denetimlerde 2 iş yerinin ruhsatının, 1 tamirhanenin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.

İş yerlerine eksikliklerden dolayı idari işlem uygulayan ekipler, 17 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Şüpheli 2 kişinin üst aramasında ise 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Test sonucu sonrası savunma geldi! Hafsanur Sancaktutan'dan “karışıklık” çıkışı

Test sonucu sonrası savunma geldi! "Karışıklık” çıkışı
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım

Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Uygunsuz pozisyondaydılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz

"Artık o yolcuların otobüse binmesine izin vermeyeceğiz"
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan'dan Hac öncesi radikal karar

Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı

İstifa ettikten sonra söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı