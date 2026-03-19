Hatay'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, stantlar yıkıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi, sahildeki satış stantları yıkıldı.

İskenderun ilçesinde gece başlayıp, sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kurtuluş Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi. Bazı binaların çevre duvarının yıkıldığı, güneş enerji panellerini uçtuğu İskenderun'da, sahilde bulunan ve yöresel ürün satışı yapılan stantlar rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

'İLK BAŞTA DEPREM OLDUĞUNU SANDIK'

Kurtuluş Mahallesi sakinlerinden Merve Aytekin, "Gece büyük bir gürültüyle uyandık. İlk başta deprem olduğunu sandık. Aşağı indiğimde komşumuzun evi çöktü zannettim. Çok korktuk, yan taraftaki çatılar uçmuş ve başka bir evin üzerine düşmüş. Çok büyük korku yaşadık" dedi. Yöresel ürün standı devrilen Ahmet Görür de "Çatılar uçtu, her şey dağıldı. Büyük bir zararımız var. Ramazan dolayısıyla kurduğumuz kafe alanı tamamen zarar gördü" diye konuştu.

