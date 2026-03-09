Haberler

Hatay'da "İstihdam Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Hatay'da 'İstihdam Buluşmaları' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 61 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen 'İstihdam Buluşmaları' etkinliği, gençler ve iş dünyasını bir araya getiriyor. Etkinlik, üniversitelerin bölgesel kalkınma üzerindeki rolüne dikkat çekiyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 61 firmanın katılımıyla "İstihdam Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Türk Kızılay ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde organize edilen programın açılışı, İSTE'nin merkez kampüsünde yapıldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, programdaki konuşmasında, üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve ekonomik gelişmeye yön veren stratejik merkezler olduğunu söyledi.

Duruel, eğitimin yanı sıra bölgenin kalkınmasına yön veren, teknoloji üreten ve sanayiyle güçlü işbirlikleri geliştiren bir üniversite olmak istediklerini anlattı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da yaraları sarmaya devam ettiklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ise "61 firmanın katılımıyla düzenlediğimiz bu istihdam fuarıyla, gençlerimizi ve iş dünyasını doğrudan bir araya getiriyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz ürettikçe, iş dünyamız güçlendikçe Hatay çok güçlü şekilde yeniden ayağa kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

İş arayan kişilerin stantlarda firmalarla görüşme yapabildiği etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO'dan Gaziantep'te düşürülen füze sonrası "Hazırız" mesajı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti

Ekranda gördüğüne böyle tepki verdi
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda

Milyonlar yeni lider için sokakta! Hep bir ağızdan bağlılık yemini