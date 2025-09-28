İskenderun'da Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvası Düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Avrupa Spor Haftası' kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvası'na yaklaşık 60 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi.
İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvasına kent genelinden yaklaşık 60'a yakın sporcu katıldı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Etkinlikler kapsamında Millet Parkı'nda badminton, masa tenisi, halat çekme, ip atlama gibi sportif faaliyetlerin yapılacağı belirtildi.
