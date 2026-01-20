Bakan Işıkhan: İşgücü Uyum Programı'nda Katılımcılara Sağlanan Cep Harçlıkları Artırıldı

Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara sağlanan günlük cep harçlığının 1 Ocak 2026'dan itibaren bin 375 lira, 14 gün katılım durumunda aylık ödemenin ise 19 bin 250 lira olacağını duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz. Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik. Günlük cep harçlığı; bin 375 TL'ye, 14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19 bin 250 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

