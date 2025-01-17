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İscehisar'da 2025 Mermerciler İstişare Toplantısı Yapıldı

İscehisar'da 2025 Mermerciler İstişare Toplantısı Yapıldı
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mermerciler için 2025 yılı istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda sektördeki istihdam şartlarının iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik konuları görüşüldü.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 2025 yılı mermerciler istişare toplantısı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mermer Akademisi Salonu'ndaki toplantıya, sektördeki işletmeciler katıldı.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sektörde istihdam edilen çalışma arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi ve yeni istihdamlar konusunu değerlendirdik. Sektörümüzü de kapsayan karbon salınımı, ayak izi ve yeşil dönüşüm hakkında işletmeleri bilgilendirdik." ifadesini kullandı.

Çakmak, 18-21 Haziran'da Afyonkarahisar'da yapılacak "Blok Mermer Fuarı" hakkında değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Toplantı, sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel
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