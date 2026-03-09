Haberler

Bakan Işıkhan: "Bu Yılın İlk 2 Ayında; 213 Binden Fazla İşe Yerleştirmeye Aracılık Ettik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ilk iki ayında 213 binden fazla işe yerleştirme yapıldığını, 318 bin 170 açık iş tespit edildiğini belirtti. Gençler ve kadınların iş gücüne katılımını artıracak programların uygulandığı vurgulandı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk 2 ayında; 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 318 bin 170 açık iş tespit ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gençler ve kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın işgücüne katılımını artıracak programlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, istihdam kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu yılın ilk 2 ayında; 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 318 bin 170 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Unutma İş-Kur'da iş var."

Kaynak: ANKA
