İstanbul'da iş insanının evi kurşunlandı: 3 tutuklama

Kağıthane'de, geçtiğimiz ay oto galerisi kundaklanan iş insanı Selçuk K.'nin dini nikahlı eşinin annesi Melahat K.'nin yeni taşındığı ev silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri 4 şüpheliden 3'ünü tutukladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'de geçtiğimiz ay yaklaşık oto galeride bulunan 100 milyon lira değerindeki araçları kundaklanan iş insanı Selçuk K.'nin dini nikahlı eşi Dilek K.'nin (47) annesi Melahat K.'nin (74) yaklaşık 10 gün önce taşındığı ev kurşunlandı. Eve 1 mermi isabet ederken, olay yerinde 4 boş kovan ve 5 mermi bulundu. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Selçuk K.'nin dini nikahlı eşi Dilek K.'nin annesi Melahat K.'nin yeni taşındığı eve silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, evin camına 1 merminin isabet ettiği belirlendi. Çevrede yapılan aramalarda ise 4 adet boş kovan ve 5 adet mermi bulundu.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ VE GASP BÜRO POLİSLERİ YAKALADI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, aynı gün gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan kurşunlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen şüphelilerin eve doğru silahla ateş açtıkları anlar görülüyor.

100 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ARAÇLARI KUNDAKLANMIŞTI

Diğer yandan Selçuk K.'nin sahibi olduğu araç kiralama firmasındaki lüks araçlar, 7 Nisan'da Beşiktaş'ta kundaklanmıştı. Hemen ardından da Levent'teki evi kurşunlanmıştı. Yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
