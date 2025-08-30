İş İnsanı Fatih Yücelik Toprağa Verildi

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Fatih Yücelik'in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yer aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Fatih Yücelik'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Burada bulunan Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına; Yücelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile iş insanları katıldı. Baba Lütfü Yücelik, taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Yücelik'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

