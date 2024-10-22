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İş Bankası'ndan Yeşil Dönüşüm İçin 300 Milyar TL Taahhüdü

İş Bankası'ndan Yeşil Dönüşüm İçin 300 Milyar TL Taahhüdü
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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanında 300 milyar TL'lik kaynak paketi ile yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ettiklerini açıkladı. OSB'lerle işbirliği içinde KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyeceklerini belirtti.

İŞ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "Yeşil dönüşüm tarafında biz karbonsuzlaşma yolunda hedeflerimizi duyurduk. 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanına yönelik 300 milyar TL'lik kaynak paketi ile yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz." dedi.

İş Bankası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında imzalanan ve organize sanayi bölgelerinin dönüşümüne katkı sağlayan "İş Bankası ile Kobi'lerimiz dönüşüyor" projesinin ilk paneli Konya'da gerçekleştirildi. Panelde açılış konuşmasını İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, yaptı. Yılmaz, "Türkiye'nin dört bir yanında yer alan ve sayıları 404'e ulaşan organize sanayi bölgeleri, ülkemizin ekonomik büyümesinde hayati bir rol oynuyor. Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşunun 600'den fazlası OSB'ler de yer alıyor. Ülkemiz sanayi üretiminin yüzde 45'inin OSB'lerimiz tarafından gerçekleştirilmesi bile, bu bölgelerin ne kadar kritik önemde olduğunun somut bir göstergesidir. OSB'ler dışında da çok değerli firmalarımız var. Ama alt yapısı ve disipliniyle bu işin önce OSB'lerde başlamasını istedik. Temel amaç özellikle istihdam yaratan, üretim yapan öncü sektörleri destekleyerek, ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak. 100 yıldır bunu gördük ve bunu şiar edindik. Aldığımız bu bayrağı gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

İKİZ DÖNÜŞÜM İLE KOBİ'LER DESTEKLENECEK

Yılmaz, "Bu yıl Haziran ayında Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında Organize Sanayi Bölgelerindeki firmaların dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarını uygun faiz oranları ve esnek vade koşullarıyla sunduğumuz ikiz dönüşüm finansman paketimiz ile destekliyoruz. OSB'lere özel oluşturduğumuz İkiz dönüşüm finansman paketimizi KOBİ'lerin yeşil dönüşüm veya gerçekleştirecekleri enerji - su- kaynak verimliliği- su atık yönetimi yatırımları ile dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik olarak sunuyoruz. İkiz dönüşüm nedir? Diye soracak olursak, şirketlerin dijital ve yeşil dönüşüm yaklaşımlarını bütünsel şekilde ele alarak, onların dijital dönüşüm yoluyla maliyet azalışı ve verimlilik artışı sağlamasını ve yeşil dönüşüm yatırımlarıyla yeni ticaret kurallarının getirdiği karbonsuzlaşma ve çevre dostu üretim düzenlemelerine uyum sağlaması şeklinde özetenebilir." şeklinde konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜME 300 MİLYAR TL'LİK KATKI SAĞLANACAK

Yeşil dönüşümün önemine vurgu yapan Yılmaz, "Avrupa Birliği, 2019 yılında ilan ettiği Yeşil Mutabakat ile 2050 yılında dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olma hedefini ortaya koyarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılı itibarıyla en az yüzde 55 azaltma taahhüdünde bulundu. Söz konusu yasal düzenlemeler içinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, ülkemizin Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkilerini yakından ilgilendirmesi nedeniyle bir adım öne çıkıyor. Yeşil dönüşüm tarafında biz karbonsuzlaşma yolunda hedeflerimizi duyurduk. 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanına yönelik 300 milyar TL'lik kaynak paketi ile yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sezgin Yılmaz İş Bankası Ekonomi Güncel Finans Çevre OSB

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