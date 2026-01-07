Haberler

İran'da "provokatörlere" hızlı yargılama uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, protestolara karışan provokatörlerin hızlı bir şekilde yargılanacağını belirtti. Emniyet güçlerinin hazırlayacağı dosyalar sayesinde yargı sürecinin hızlanması hedefleniyor.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, olaylara karışan "provokatörlerin" hızlı bir şekilde yargılanmasının gündemde olduğunu belirtti.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre Ejei, emniyet teşkilatı yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuştu.

Emniyet güçlerinin protestolara katılan "provokatörlerle" ilgili hazırlayacakları dosyalara dikkat etmesini isteyen Ejei, "Böylece yargı sürecinde işlemler daha hızlı hale gelebilir. Olaylara karışan provokatörlerin hızlı bir şekilde yargılanması gündemde." değerlendirmesinde bulundu.

Protestolar sırasında olay çıkaranlarla daha etkili mücadele edilebilmesi için hem inceleme hem de yargılama süreçlerinde gecikme veya aksaklığa yer verilmemesi gerektiğini dile getiren Ejei, "Savcılar ve hakimler, kanunlara riayet etme ve caydırıcı cezaları dikkate almaları yönünde görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, ikisi emniyet görevlisi 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını paylaşmıştı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası