İran, Venezuela ile ön mutabakata vardığı Karakas Metro Yapım Projesi'nden çekildiğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutanı Abdurreza Abed, 2021 yılında Venezuela ile ön mutabakata varılan "Karakas Metro Yapım Projesi"nden çekildiklerini açıkladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre Abed, "Venezuela ile Karakas'ta metro inşaatı için ön mutabakata varmıştık. Ancak ortaya çıkan yeni şartlar nedeniyle projeyi Venezuela tarafına devrettik." dedi.

Abed, Hatemul Enbiya Yapı Karargahı'nın İran dışında bazı projelerde yer aldığını ve gerekli ayrıntıları projeleri tamamladıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Hatemul Enbiya Yapı Karargahı

Yasal zemini, İran Anayasası'nın 148'inci maddesindeki, "Silahlı güçler, barış zamanında imar ve yatırım işlerinde kullanılabilir." maddesine dayandırılan Hatemul Enbiya Yapı Karargahı, 1980-1988 arasındaki İran-Irak Savaşı'nda tahrip olan yerleşim birimlerinin altyapısını onarmak ve çeşitli inşaat projeleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Humeyni'nin Haziran 1989'da ölümünden sonra (14 Aralık 1989) ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Haşimi Rafsancani'nin talebi üzerine Ali Hamaney'in talimatıyla kurulan şirket, Devrim Muhafızlarına önemli yatırım ve imar işlerinde proje sunma ve ihalelere girme yolunu açtı.