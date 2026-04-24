İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri: Asya Plaj Oyunları'nda Direnç ve Barış Mesajı Vermek İstiyoruz

SANYA, 24 Nisan (Xinhua) -- İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Mehdi Alinecad, 6. Asya Plaj Oyunları'nda yarışacak İran kafilesinin, savaşın etkilerine rağmen planlandığı üzere Çin'in Sanya kentine ulaşmasının, spor yoluyla direnç ve barışa olan bağlılığı gösterdiğini söyledi.

Alinecad, "Savaş, tüm planlarımızı altüst etti, ancak Çin'e gelmek zorundaydık. Ülkemizin ayakta olduğunu ve sporcularımızın hala yarışabileceğini göstermek için buradayız" dedi.

Oyunlar çarşamba günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenen törenle başladı. Yaklaşık 100 kişilik İran kafilesi, uçuşların askıya alınması ve antrenmanların aksaması gibi zorluklara rağmen etkinlikte yerini aldı.

Alinecad, "6 aydır oyunlara hazırlanıyoruz. Ancak savaşın çıkmasıyla ülkemizde her şey değişti. Uçuşların iptali ve Çin ile İran arasındaki posta hizmetlerinin askıya alınması gibi nedenlerle akreditasyon kartlarımızı alamadık. Çok zorlu bir süreçti" diye konuştu.

Kafilenin Beijing'e Aşkabat üzerinden iki günü aşkın bir yolculuğun ardından ulaştığını belirten Alinecad, "Gerçekten çok zor bir yolculuktu, ama şimdi burada olduğumuz için çok mutluyuz. Verdikleri destekten dolayı Asya Olimpiyat Komitesi ile Çin ve Türkmenistan Olimpiyat komitelerine son derece minnettarız. Oyunlara katılarak, İran halkının barışı desteklediğini, kurallara uyduğunu ve kıtamızda birliği desteklediğini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran kafilesinin, açılış törenindeki geçit töreni sırasında sağ ellerini göğüslerine koyduğunu hatırlatan Alinejad, bunun savaş sırasında yaralanan, hayatını kaybeden veya yerinden edilenleri anmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Alinecad, "Bu savaşta 1974 Tahran Asya Oyunları'na da ev sahipliği yapan İran'ın en büyük stadyumu bombardıman sonucu yıkıldı. Hayatını kaybeden 100'den fazla İranlı sporcunun bazıları çok gençti. Hatta 18 yaşında olanlar vardı. Oysa parlak bir gelecekleri olabilirdi. Ulusal Olimpiyat Komitesi Genel Merkezi'nden sadece 500 metre uzağa düşen bir bomba, genel merkezimize zarar verdi. Tüm risklere rağmen takımlar için gerekli hazırlıkları yaptık ve bunu başardık" dedi.

Savaşın tüm takımların hazırlıklarını etkilediğini belirten Alinecad, "Savaş sırasında özellikle Tahran'da antrenman yapamadık. Bu nedenle ülkenin daha güvenli bölgelerinde, özellikle Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve doğu bölgelerinde kamplar kurduk. Bu, önceki antrenman düzenimizden tamamen farklıydı, ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" ifadelerini kulandı.

