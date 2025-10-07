İran Tahran'daki Aşırı Nüfus Yoğunluğunu Mekran ile Dengelemeyi Hedefliyor

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, başkent Tahran'daki aşırı nüfus yoğunluğu yoğunluğun azaltılması için ülkenin güneyindeki Mekran'ı, Tahran'a alternatif yeni bir ekonomik merkez olarak geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tahran'da Dünya Habitat Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, kentleşme sürecinin iklim değişikliği, sel, kuraklık, toprak kaymaları, toz fırtınaları ve yangınlar gibi çok boyutlu krizlerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Risk yönetimi ve iklim değişikliğine uyumun artık bir seçenek değil, kalkınma programlarının temel bir zorunluluğu olduğunu vurgulayan Sadık, Tahran için bu krizlere yanıt olarak "Tahran Metropolünün Düzenlenmesi ve Merkezden Uzaklaştırılması Eylem Planı" hazırladıklarını bildirdi.

Sadık, Tahran'da aşırı nüfus yoğunluğundan kaynaklı sorunlara işaret ederek, kentsel krizlere karşı stratejik programlar içinde özellikle Mekran kıyısına odaklanan deniz merkezli kalkınma politikalarının, Tahran'a alternatif yeni bir ekonomik merkez oluşturacağını ifade etti.

İranlı Bakan, bunun yanı sıra, Tahran metropolünün düzenlenmesi, sürdürülebilir arazi planlaması ve hazırlanan güvenlik ile pasif savunma yönetmelikleriyle şehirlerin daha dayanıklı hale getirileceğini belirtti.

İsrail'in saldırılarında altyapıya ciddi hasar verildi

Sadık, İsrail'in hazirandaki saldırılarda sivil altyapıya verilen hasara da değinerek, "Tahran'da 9 bin 334 konut hasar gördü, bunlardan 1218'i kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca, 6 eyalette 761 konut hasar gördü. Saldırılarda 300'den fazla kadın hedef alındı, 126'sı hayatını kaybetti, 47 çocuk da yaşamını yitirdi." dedi.

Altyapıda ciddi hasar yaşandığını vurgulayan Sadık, 11 ambulans, 6 acil servis ve 9 hastanenin zarar gördüğünü, Tahran, Tebriz ile İsfahan'daki sivil havalimanlarının pist ve tesislerinin hedef alındığını aktardı.

Basra Körfezi'ne yakın bir bölgede yeni başkent planı

İran'ın başkenti Tahran, ülkenin siyasi ve ekonomik merkezi olarak yıllardır İran'ın kalbi konumunda olsa da artan nüfus, deprem riski, aşırı trafik yoğunluğu ve çevresel sorunlar, başkentin taşınması ya da alternatifler oluşturularak yoğunluğun azaltılması konusu yıllardır gündemde.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve geldikten sonra başkentin taşınması gerektiğine dair görüşlerini dile getirmişti. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ocak ayındaki açıklamasında, yeni başkentin güneydeki Mekran bölgesinde olacağını ve bu konu üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü söylemişti.

Konuyla ilgili son olarak Pezeşkiyan, başkentin taşınması fikrinin daha önce İran lideri Ali Hamaney ile de görüşüldüğünü açıklamıştı. Pezeşkiyan, metropolün hizmet verdiği önemli su rezervlerinin ciddi oranda azalmasıyla ortaya çıkan su krizini gerekçe göstererek, Tahran'ın artık ülkenin başkenti olarak hizmet veremeyeceğini belirtmişti.

Buna rağmen şu anda İran'ın özellikle ekonomi konusunda büyük sorunlarla boğuşması nedeniyle yakın vadede bu planın gerçekleşmesi öngörülmüyor.

Dünya Habitat Günü, sürdürülebilir şehirler ve herkes için yaşanabilir çevreler oluşturmanın önemine dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1986'dan beri kutlanıyor.