Haberler

İran ve Tacikistan'dan Petrol Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Tacikistan'ın petrol ürünleri ihtiyacını karşılamak ve ham petrol tedarik etmek için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. İşbirliği, rafinerilere ham petrol sağlanması ve rafine ürün ticaretini kapsıyor.

İran ile Tacikistan'ın petrol sektöründe uzun vadeli işbirliğini öngören bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran'ın petrol ürünlerinin ihracat mekanizmasını incelemek ve Tacikistan'ın ihtiyaç duyduğu ham petrolü sağlamak amacıyla İran ve Tacikistan arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haberde, anlaşma kapsamında İran'ın, uzun vadeli bir sözleşme çerçevesinde Tacikistan'ın petrol ürünleri ihtiyacının bir bölümünü karşılamasının planlandığı belirtildi.

Anlaşmanın ikinci ayağında ise Tacikistan'daki rafinerilere ham petrol tedarik edileceği ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliğinin ham petrol tedarikinden rafine petrol ürünlerinin ticaretine kadar petrol sektörünün farklı aşamalarına yayılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: AA
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırında skandal görüntüler! Zabıta isyan etti: Bunlar insanı öldürür

Fırında zabıtayı isyan ettiren manzara: Bunlar insanı öldürür
Sinan Burhan: Laiklik üzerinden dindarları dövmekten vazgeçin

Sinan Burhan: Laiklik üzerinden dindarları dövmekten vazgeçin
Arda Güler'den antrenmanda inanılmaz gol

Attığı şutu izleyenlerin ağzı açık kaldı
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer

Acun durmuyor! Bu sene çok can yakacaklar
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı