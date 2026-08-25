İran Merkez Bankası piyasaya 500 milyon dolar sürüyor

İran Merkez Bankası, dövizdeki dalgalanmalara karşı piyasayı yönetmek ve döviz arzını güçlendirmek amacıyla bankacılık ağına 500 milyon dolarlık banknot tedarikinin ilk aşamasına bugün başlayacağını duyurdu.

İran Merkez Bankası, bu aşamada başvuru sahibi bankalara, seçilen şubeler ve döviz büroları aracılığıyla başvuru sahiplerine sunulmak üzere banknot tahsis edileceğini bildirdi.

Merkez Bankası, ilk aşamada bankacılık ağına 500 milyon dolarlık banknot girişini gerçekleştirirken, arzı güçlendirmeye ve resmi kanal aracılığıyla gerçek piyasa talebine yanıt vermeye devam edeceğini belirtti.

İran'da ABD'nin yeni ekonomik baskı politikasıyla eş zamanlı ABD doları dün ulusal para birimine karşı ilk kez 2 milyon riyali aşmıştı.

Kaynak: AA