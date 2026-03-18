İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD- İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin basına açıklama yapan Aseluyeh Kaymakamı İskender Pasalar, Güney Pars doğalgaz sahasındaki bazı alanların ABD-İsrail tarafından vurulduğunu bildirdi.

Yangının yayılmasını kontrol altına almak ve önlemek için bu vurulan alanlardaki faaliyetlerin durdurulduğunu aktaran Pasalar, "Durum kontrol altında ve Güney Pars ile Pars Özel Ekonomik Bölgesi itfaiyecileri yangını kontrol ediyor. Bir kriz yönetim merkezi kuruldu ve yardım sağlamak için gerekli önlemler alınıyor." dedi.

İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Basra Körfezi'nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.