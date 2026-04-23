İran: Hürmüz Geçiş Ücretlerinden Elde Edilen İlk Gelir Merkez Bankası'na Yatırıldı

(ANKARA) - İran Meclisi Başkanvekili Hamidreza Hacı Babeyi, Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin İran Merkez Bankası hesabına yatırıldığını açıkladı.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre; Hacı Babeyi, Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin İran Merkez Bankası hesabına yatırıldığını söyledi, ancak gelirin nasıl toplandığı ya da ödemeyi kimin yaptığına ilişkin ayrıntı vermedi.

İranlı Milletvekili Ali Rıza Selimi de Tasnim'e yaptığı açıklamada, "Güvenilir kaynaklardan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alındığını duydum" dedi. Selimi, "Bu gemilerin her birinden alınan ücret, taşıdıkları yükün türü ve miktarı ile maruz kaldıkları risk seviyesine göre değişmektedir. Bu ücretlerin nasıl ve ne ölçüde alınacağını İran belirler. Kuralları biz koyarız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald, Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı kullanmak için İran'a geçiş ücreti ödeyen gemileri tehdit etmiş, "Yasadışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır" demişti.

