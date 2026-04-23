İran: Hürmüz Geçiş Ücretlerinden Elde Edilen İlk Gelir Merkez Bankası'na Yatırıldı

İran Meclisi Başkanvekili Hamidreza Hacı Babeyi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden alınan geçiş ücretlerinin ilk gelirlerinin İran Merkez Bankası'na yatırıldığını açıkladı. Ücretlerin nasıl belirleneceği konusunda detay verilmedi.

(ANKARA) - İran Meclisi Başkanvekili Hamidreza Hacı Babeyi, Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin İran Merkez Bankası hesabına yatırıldığını açıkladı.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre; Hacı Babeyi, Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden alınan geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin İran Merkez Bankası hesabına yatırıldığını söyledi, ancak gelirin nasıl toplandığı ya da ödemeyi kimin yaptığına ilişkin ayrıntı vermedi.

İranlı Milletvekili Ali Rıza Selimi de Tasnim'e yaptığı açıklamada, "Güvenilir kaynaklardan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alındığını duydum" dedi. Selimi, "Bu gemilerin her birinden alınan ücret, taşıdıkları yükün türü ve miktarı ile maruz kaldıkları risk seviyesine göre değişmektedir. Bu ücretlerin nasıl ve ne ölçüde alınacağını İran belirler. Kuralları biz koyarız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald, Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı kullanmak için İran'a geçiş ücreti ödeyen gemileri tehdit etmiş, "Yasadışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır" demişti.

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gümüşhane'de bile kullanmadığı aracı İstanbul'da ceza yedi

Hareket etmeyen aracına ceza geldi! Fişe bakınca ikinci şoku yaşadı
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı