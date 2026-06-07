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İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alıyor

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İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını açıkladı. Ödemeler nakit, kripto para veya ürün temini yoluyla yapılıyor. İran'ın bu geçişlerden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği belirtiliyor.

İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.

Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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