İran ve KYB Lideri Ekonomi ve Sınır Güvenliğini Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile sınır güvenliğinin güçlendirilmesini görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi ve Talabani, telefon görüşmesinde ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması, ortak sınırlarda güvenlik koordinasyonunun güçlendirilmesi ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Görüşmede Süleymaniye bölgesi başta olmak üzere İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik-ticari işbirliğinin genişletilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca ortak sınırların güvenliğinin korunması, sınır bölgelerinde istikrarın sağlanması ve terör tehditleriyle etkin mücadele amacıyla güvenlik alanındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini teyit etti.

Kaynak: AA