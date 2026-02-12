İran'da gösterilerle gündeme gelen ruhsatsız silahlarla ilgili denetimlerin artırılacağı uyarısı

İran'da son dönemde yaşanan gösterilerde gündeme gelen ruhsatsız silahlarla ilgili denetimlerin artırılacağı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Kasım Rızayi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını belirten Rızayi, "Ruhsatsız silah bulunduran kişilerin en kısa sürede silahlarını teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde polis, yasa gereği işlem yapacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ruhsatsız silahların polis teşkilatının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını ve bu konuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan gösterilerde, göstericilerden bazıları silahla vurularak öldürülmüştü. Çıkan sokak olaylarında kimi göstericilerin ateşli silahlarla emniyet güçlerine saldırdıkları öne sürülmüştü.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son açıklamasında gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 2 olduğunu duyurmuştu.