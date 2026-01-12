Haberler

Protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran'da rejime destek gösterileri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da ekonomik sorunlarla başlayan protestolar, rejime destek gösterilerine dönüştü. Tahran başta olmak üzere birçok kentte on binlerce kişi, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak destek yürüyüşleri gerçekleştirdi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü İran'da, birçok kentte, rejime "destek gösterileri" yapıldı.

İran devlet televizyonuna göre, başta Tahran olmak üzere Meşhed, Erak, Reşt, Hamedan, Kum, Bircend, Kirman, Ahvaz, Abadan, Urumiye ve Zahedan gibi önemli şehirlerde on binlerce kişi "destek gösterileri"ne katıldı.

Devlet televizyonunda canlı yayımlanan gösterilerde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Tahran'daki gösterilere birçok İranlı yetkili de katıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkentteki eylemde yapığı konuşmada, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı "ekonomik, psikolojik, terör ve askeri" mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Kalibaf, İran halkının "düşmanın" hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

İran yönetimi dün karşı gösteri düzenlemek üzere halkı sokağa çıkmaya davet etmişti.

Ayrıca İran'da, ABD ve İsrail'e karşı "ulusal direnişte hayatını kaybedenler" anısına 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Arnavutköy Belediyesi'nden 'Kemerleri sıkın' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar

"Kemerleri sıkalım" diyen Bakan Şimşek'i küplere bindirecek karar
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte

Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte