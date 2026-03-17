ABD-İsrail'in saldırılarında Tahran eyaletinde 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü

Tahran'da, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucunda 12 bin konutun kısmen veya tamamen hasar gördüğü bildirildi. Tahran Valisi, vatandaşların maddi hasarlar için belediyeye başvurması gerektiğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran eyaletindeki hasara ilişkin bilgi verdi.

Vali Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü." dedi.

Konutları hasar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Mutemediyan, maddi hasarları belediyenin tazmin edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
