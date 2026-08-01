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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, “en kötü senaryolara” dahi hazırlandıklarını açıkladı

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TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği “en kötü senaryolara” dahi hazırlandığını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği "en kötü senaryolara" dahi hazırlandığını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, "Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek." dedi.???????

Kaynak: AA
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