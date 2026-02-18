Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki sorunların girişimciler ve üniversitelerin iş birliğiyle aşılacağını belirtti. Avrupa, ABD ve İsrail'in İran'ın bağımsızlığını istemediğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki sorunları girişimcilerin, üniversitelerin ve tüm kurumların ortak çabası ile aşacaklarını belirterek, "Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bunu başaracağız." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, "El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız." diye konuştu.

Kendisine iletilen sorunlarla bizzat ilgileneceğini söyleyen Pezeşkiyan, halka hizmet edebilmek adına çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Köklerini ortadan kaldıramadığımız sürece rantın, yolsuzluğun ve kaçakçılığın önünü geçemeyiz." uyarısında bulundu.

