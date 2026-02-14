Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın getirdiği olumsuzluklara dikkat çekerek bölgede barış içinde sorunların çözülebileceğini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaparak, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Uluslararası Demir ve Karayolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke Cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok." diye konuştu.

Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki ulaşım yollarının geliştirilmesinin ülkelerin güvenliği ve huzuru için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını belirten Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
