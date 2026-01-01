Haberler

İran Cumhurbaşkanı: "İnsanlar memnun değilse bu bizim hatamız, suçu ABD veya başkalarında aramayın"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ederek hükümetin mevcut sorunlardan sorumlu olduğunu belirtti. Dış aktörlere suç atılmaması çağrısı yaparak, etkili hizmetlerin sunulması ve doğru kaynak yönetiminin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ederek, mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.

İran basınına göre, Çehar Mahal Bahtiyari eyaletini ziyaretinde konuşan Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
