İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran'ın Düşmanları, Ülkede Kaos Çıkarmaya Çalışıyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düşmanlarının ülkede kaos ve kargaşa yaratma çabalarını eleştirerek, hükümetinin ekonomik sorunları çözmeye kararlı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın düşmanlarının, ülkede kaos ve kargaşa çıkarmaya çalıştığını savundu.

İran devlet medyasına konuşan Pezeşkiyan, İsrail ile geçen yaz başındaki "12 günlük savaşın ardından İran'ın düşmanlarının ülkede kaos ve kargaşa çıkarmaya çalıştığını" söyledi.

"Hükümetinin halkın ekonomik sorunlarını çözmeye kararlı ve halkını dinlemeye hazır olduğunu" belirten Pezeşkiyan, "yabancı güçlerle bağlantılı 'teröristlerin' masum insanları öldürdüğünü, camileri yaktığını ve kamu mallarına saldırdığını" iddia etti.

